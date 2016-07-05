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Женесс - Сент Патрикс

05.07.2016, Вторник, 19:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Женесс - Сент Патрикс
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 28 июня, вторник 21:45 Сент Патрикс 1:0 Женесс
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