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Фольгоре - АЕК

07.07.2016, Четверг, 21:30 мск Серравалле, стадион Олимпико Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Фольгоре - АЕК
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 20:00 АЕК 3:0 Фольгоре
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