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Фола - Абердин

07.07.2016, Четверг, 19:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Фола - Абердин
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:45 Абердин 3:1 Фола
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