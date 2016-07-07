Введите ваш ник на сайте

Дебрецен - Ла Фиорита

07.07.2016, Четверг, 19:00 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Дебрецен - Ла Фиорита
Первый матч: 5 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 21:30 Ла Фиорита 0:5 Дебрецен
...
  • Читайте нас: 