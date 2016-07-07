Введите ваш ник на сайте

ХИК - Атлантас

07.07.2016, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч ХИК - Атлантас
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 19:00 Атлантас 0:2 ХИК
...
  • Читайте нас: 