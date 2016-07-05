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Чихура - Зимбру

05.07.2016, Вторник, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Чихура - Зимбру
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 20:00 Зимбру 0:1 Чихура
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