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Заря - Фехервар

07.07.2016, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Заря - Фехервар
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 19:00 Фехервар 3:0 Заря
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