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Елгава - Брейдаблик

07.07.2016, Четверг, 18:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Елгава - Брейдаблик
Первый матч: 3 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 22:15 Брейдаблик 2:3 Елгава
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