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ХБ Торсхавн - Левадия

07.07.2016, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч ХБ Торсхавн - Левадия
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 30 июня, четверг 19:00 Левадия 1:1 ХБ Торсхавн
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