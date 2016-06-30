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Линфилд - Корк Сити

30.06.2016, Четверг, 21:45 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Лига Европы, 1 раунд , первый матч Линфилд - Корк Сити
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