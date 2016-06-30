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Вентспилс - Викингур

30.06.2016, Четверг, 18:00 мск Рига, стадион Олимпийский центр Лига Европы, 1 раунд , первый матч Вентспилс - Викингур
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