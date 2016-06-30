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АЕК - Фольгоре

30.06.2016, Четверг, 20:00 мск Ларнака, стадион ГСЗ Лига Европы, 1 раунд , первый матч АЕК - Фольгоре
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