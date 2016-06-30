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Левадия - ХБ Торсхавн

30.06.2016, Четверг, 19:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Лига Европы, 1 раунд , первый матч Левадия - ХБ Торсхавн
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