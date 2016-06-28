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Санта-Колома - Алашкерт

28.06.2016, Вторник, 21:00 мск Андорр-ла-Велья, стадион Комуналь Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Санта-Колома - Алашкерт
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    Рейтинг: +11

    Tigran569 29 июня 2016, 15:59

    армянские клубы в этом году будут блестеть

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