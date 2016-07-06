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Линкольн - Флора

06.07.2016, Среда, 20:00 мск Гибралтар, стадион Виктория Стэдиум Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Линкольн - Флора
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 28 июня, вторник 19:00 Флора 2:1 Линкольн
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 6 июля 2016, 09:50

    Ничья

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