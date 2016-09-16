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Интернасьонал - Витория

16.09.2016, Пятница, 03:00 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Бразилия. Серия А, 25 тур Интернасьонал - Витория
Бразилия. Серия А 2016
6 тур
5 июня, воскресенье 22:00 Витория 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
11 сентября, четверг 05:00 Витория 2:0 Интернасьонал
1 тур
20 апреля, воскресенье 01:30 Интернасьонал 1:0 Витория
Бразилия. Серия А 2013
20 тур
13 сентября, пятница 02:30 Интернасьонал 2:2 Витория
1 тур
26 мая, воскресенье 00:00 Витория 2:2 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Палмейрас 38 24 8 6 62:32 +30 80
2. Сантос 38 22 5 11 59:35 +24 71
3. Фламенго 38 20 11 7 52:35 +17 71
4. Атлетико Минейро 37 17 11 9 61:50 +11 62
5. Ботафого 38 17 8 13 43:39 +4 59
6. Атлетико Пар 38 17 6 15 38:32 +6 57
7. Коринтианс 38 15 10 13 48:42 +6 55
8. Гремио 38 14 11 13 41:44 -3 53
9. Понте-Прета 38 15 8 15 48:52 -4 53
10. Шапекоэнсе 37 13 13 11 49:53 -4 52
11. Сан-Паулу 38 14 10 14 44:36 +8 52
12. Крузейро 38 14 9 15 48:49 -1 51
13. Флуминенсе 38 13 11 14 45:45 0 50
14. Спорт Ресифи 38 13 8 17 49:55 -6 47
15. Коритиба 38 11 13 14 41:42 -1 46
16. Витория 38 12 9 17 51:53 -2 45
17. Интернасьонал 38 11 10 17 35:41 -6 43
18. Фигейренсе 38 8 13 17 30:50 -20 37
19. Санта-Круз 38 8 7 23 45:69 -24 31
20. Америка Минейро 38 7 7 24 23:58 -35 28
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