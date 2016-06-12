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Жирона - Кордоба

12.06.2016, Воскресенье, 20:00 мск Жирона, стадион Мунисипал де Монтиливи Испания. Сегунда, 1/2 финала , ответный матч Жирона - Кордоба
Первый матч: 1 - 2
Испания. Сегунда (2015/2016)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 июня, четверг 21:00 Кордоба 2:1 Жирона
Испания. Сегунда (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 21:00 Кордоба 1:0 Жирона
16 тур
6 декабря, воскресенье 21:15 Жирона 1:2 Кордоба
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