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Химнастик - Осасуна

11.06.2016, Суббота, 20:00 мск Испания. Сегунда, 1/2 финала , ответный матч Химнастик - Осасуна
Первый матч: 1 - 3
Испания. Сегунда (2015/2016)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 8 июня, среда 21:00 Осасуна 3:1 Химнастик
Испания. Сегунда (2015/2016)
40 тур
25 мая, среда 21:30 Химнастик 1:0 Осасуна
19 тур
2 января, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Химнастик
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