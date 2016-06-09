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Кордоба - Жирона

09.06.2016, Четверг, 21:00 мск Кордоба, стадион Нуэво Арканхель Испания. Сегунда, 1/2 финала , первый матч Кордоба - Жирона
Испания. Сегунда (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 21:00 Кордоба 1:0 Жирона
16 тур
6 декабря, воскресенье 21:15 Жирона 1:2 Кордоба
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 9 июня 2016, 07:12

    П1

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