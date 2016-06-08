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Осасуна - Химнастик

08.06.2016, Среда, 21:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Сегунда, 1/2 финала , первый матч Осасуна - Химнастик
Испания. Сегунда (2015/2016)
40 тур
25 мая, среда 21:30 Химнастик 1:0 Осасуна
19 тур
2 января, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Химнастик
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