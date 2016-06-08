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Папуа-Новая Гвинея - Соломоновы Острова

08.06.2016, Среда, 12:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала Папуа-Новая Гвинея - Соломоновы Острова
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    Рейтинг: -46

    kurskih 8 июня 2016, 14:35

    Матч окончен
    2 - 1 папуасики выиграли ;)

    -2
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