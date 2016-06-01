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Папуа-Новая Гвинея - Таити

01.06.2016, Среда, 09:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур Папуа-Новая Гвинея - Таити
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