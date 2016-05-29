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Папуа-Новая Гвинея - Новая Каледония

29.05.2016, Воскресенье, 09:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур Папуа-Новая Гвинея - Новая Каледония
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