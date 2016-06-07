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Австралия - Греция

07.06.2016, Вторник, 13:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Австралия - Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2016

4 июня, суббота 13:00 Австралия 1:0 Греция
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