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Румыния - Украина

29.05.2016, Воскресенье, 20:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2011

8 февраля, вторник 21:30 Румыния 2:2
(2:4)п		 Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2010

29 мая, суббота 21:30 Украина 3:2 Румыния
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 29 мая 2016, 22:45

    Красавцы! Только вот в конце расслабились...

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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО 29 мая 2016, 21:06

    Давайте , братья, словяне

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