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Мексика - Парагвай

29.05.2016, Воскресенье, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2015

1 апреля, среда 04:00 Мексика 1:0 Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2011

26 марта, суббота 23:55 Мексика 3:1 Парагвай
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