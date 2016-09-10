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Бранн - Викинг

10.09.2016, Суббота, 19:00 мск Берген, стадион Бранн Норвегия. Элитсериен, 23 тур Бранн - Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
6 тур
20 апреля, среда 20:00 Викинг 0:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 22:00 Бранн 0:1 Викинг
14 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Викинг 0:2 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 21 6 3 65:25 +40 69
2. Бранн 30 16 6 8 42:27 +15 54
3. Одд 30 15 6 9 44:35 +9 51
4. Хаугесунд 30 12 10 8 47:43 +4 46
5. Мольде 30 13 6 11 48:42 +6 45
6. Сарпсборг 08 30 12 9 9 35:37 -2 45
7. Стремсгодсет 30 12 8 10 44:40 +4 44
8. Викинг 30 12 7 11 33:35 -2 43
9. Олесунн 30 12 6 12 46:51 -5 42
10. Волеренга 30 10 8 12 41:39 +2 38
11. Согндаль 30 8 12 10 33:37 -4 36
12. Лиллестрем 30 8 10 12 45:50 -5 34
13. Тромсе 30 9 7 14 36:46 -10 34
14. Стабек 30 8 7 15 35:42 -7 31
15. Буде-Глимт 30 8 6 16 36:45 -9 30
16. Старт 30 2 10 18 23:59 -36 16
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