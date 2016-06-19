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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ

19.06.2016, Воскресенье, 20:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 13 тур Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
7 тур
20 мая, среда 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
23 тур
13 сентября, суббота 20:30 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
10 июля, четверг 21:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
6 тур
4 мая, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ
25 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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