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Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ

15.06.2016, Среда, 18:30 мск Мозырь, стадион Юность Беларусь. Высшая лига, 12 тур Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
17 августа, понедельник 17:30 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
3 тур
27 апреля, понедельник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
8 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
23 октября, вторник 15:00 Славия-Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ
15 тур
23 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
10 апреля, вторник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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