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Динамо - Торпедо-БелАЗ

08.10.2016, Суббота, 15:00 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
4 тур
4 мая, понедельник 18:30 Динамо 4:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо
25 тур
27 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
31 мая, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо
27 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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