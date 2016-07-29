БАТЭ - Динамо-Брест

|1 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|25 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|0:1
|БАТЭ
|12 тур
|28 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|16 тур
|5 июля, суббота
|21:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|0:4
|БАТЭ
|16 тур
|6 июля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|0:0
|БАТЭ
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:2
|Динамо-Брест
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:1
|Динамо-Брест
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:1
|Динамо-Брест
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|0:2
|БАТЭ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|29 тур
|25 октября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|11 тур
|19 мая, среда
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|30
|22
|4
|4
|73:25
|+48
|70
|2.
|Шахтер Сл
|30
|17
|8
|5
|46:20
|+26
|59
|3.
|Динамо Мн
|30
|15
|10
|5
|46:28
|+18
|55
|4.
|Минск
|30
|15
|8
|7
|49:24
|+25
|53
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|13
|9
|8
|47:33
|+14
|48
|6.
|Витебск
|30
|12
|6
|12
|30:26
|+4
|42
|7.
|Ислочь
|30
|11
|8
|11
|35:40
|-5
|41
|8.
|Динамо-Брест
|30
|11
|7
|12
|39:40
|-1
|40
|9.
|Городея
|30
|8
|14
|8
|36:39
|-3
|38
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|9
|8
|13
|33:49
|-16
|35
|11.
|Крумкачи
|30
|9
|6
|15
|24:39
|-15
|33
|12.
|Слуцк
|30
|6
|12
|12
|22:34
|-12
|30
|13.
|Нафтан
|30
|7
|8
|15
|25:46
|-21
|29
|14.
|Неман
|30
|7
|8
|15
|21:36
|-15
|29
|15.
|Белшина
|30
|5
|10
|15
|34:45
|-11
|25
|16.
|Гранит
|30
|5
|10
|15
|20:56
|-36
|25