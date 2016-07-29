Введите ваш ник на сайте

БАТЭ - Динамо-Брест

29.07.2016, Пятница, 21:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 16 тур БАТЭ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
...
  • Читайте нас: 