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Шахтер - Торпедо-БелАЗ

04.07.2016, Понедельник, 19:00 мск Солигорск, стадион Строитель Беларусь. Высшая лига, 15 тур Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
26 сентября, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Шахтер
8 тур
30 мая, суббота 18:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 Шахтер 0:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
4 октября, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 21:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
7 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 4 июля 2016, 17:55

    Ничья

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