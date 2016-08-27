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Минск - Неман

27.08.2016, Суббота, 18:30 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 20 тур Минск - Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
5 тур
29 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 18:30 Неман 1:1 Минск
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Минск 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Минск 2:1 Неман
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Неман 2:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Минск 1:1 Неман
7 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:2 Минск
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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