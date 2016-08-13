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БАТЭ - Минск

13.08.2016, Суббота, 20:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 18 тур БАТЭ - Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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