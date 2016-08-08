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Шахтер - БАТЭ

08.08.2016, Понедельник, 19:30 мск Солигорск, стадион Строитель Беларусь. Высшая лига, 17 тур Шахтер - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
2 тур
11 апреля, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
12 сентября, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Шахтер
6 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2015

14 марта, суббота 15:00 Шахтер 0:0
(0:3)п		 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 1:1 Шахтер
27 тур
16 октября, четверг 20:00 Шахтер 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 20:00 БАТЭ 0:0 Шахтер
1 тур
29 марта, суббота 14:30 Шахтер 2:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
24 тур
21 сентября, суббота 19:00 Шахтер 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Шахтер
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Шахтер
18 тур
7 июля, суббота 18:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
7 тур
28 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
18 тур
29 июня, среда 00:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
7 тур
30 апреля, суббота 18:00 Шахтер 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 1:2 Шахтер
21 тур
14 августа, суббота 21:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
10 тур
15 мая, суббота 18:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
10 тур
27 мая, среда 00:00 БАТЭ 2:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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