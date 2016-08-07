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Минск - Динамо-Брест

07.08.2016, Воскресенье, 17:30 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 17 тур Минск - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
2 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
2 тур
20 апреля, понедельник 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
32 тур
29 ноября, суббота 14:00 Минск 5:2 Динамо-Брест
27 тур
18 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 19:30 Динамо-Брест 2:3 Минск
1 тур
29 марта, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
31 тур
23 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
26 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Минск 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:1 Минск
7 тур
4 мая, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Минск 0:0 Динамо-Брест
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
11 тур
16 мая, среда 20:00 Динамо-Брест 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
14 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
3 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 17:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
15 тур
19 июня, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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