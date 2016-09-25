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Торпедо-БелАЗ - Минск

25.09.2016, Воскресенье, 17:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 23 тур Торпедо-БелАЗ - Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
8 тур
16 мая, понедельник 18:30 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
17 октября, суббота 15:30 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
10 тур
17 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
9 тур
26 мая, понедельник 19:00 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
1 тур
30 марта, суббота 16:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
16 тур
27 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Минск
4 тур
15 апреля, пятница 18:30 Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
16 тур
23 июня, среда 20:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Минск
5 тур
24 апреля, суббота 17:00 Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:4 Торпедо-БелАЗ
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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