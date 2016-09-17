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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

17.09.2016, Суббота, 16:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 22 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
7 тур
30 мая, понедельник 18:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
11 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
28 июня, суббота 17:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
18 апреля, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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