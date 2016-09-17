Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

|7 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|7 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|12 июля, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|11 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Динамо-Брест
|15 тур
|28 июня, суббота
|17:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|18 апреля, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо-Брест
|17 тур
|13 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо-Брест
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|7 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо-Брест
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо-Брест
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|9 июня, среда
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|10 апреля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|6 тур
|6 мая, среда
|00:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|30
|22
|4
|4
|73:25
|+48
|70
|2.
|Шахтер Сл
|30
|17
|8
|5
|46:20
|+26
|59
|3.
|Динамо Мн
|30
|15
|10
|5
|46:28
|+18
|55
|4.
|Минск
|30
|15
|8
|7
|49:24
|+25
|53
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|13
|9
|8
|47:33
|+14
|48
|6.
|Витебск
|30
|12
|6
|12
|30:26
|+4
|42
|7.
|Ислочь
|30
|11
|8
|11
|35:40
|-5
|41
|8.
|Динамо-Брест
|30
|11
|7
|12
|39:40
|-1
|40
|9.
|Городея
|30
|8
|14
|8
|36:39
|-3
|38
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|9
|8
|13
|33:49
|-16
|35
|11.
|Крумкачи
|30
|9
|6
|15
|24:39
|-15
|33
|12.
|Слуцк
|30
|6
|12
|12
|22:34
|-12
|30
|13.
|Нафтан
|30
|7
|8
|15
|25:46
|-21
|29
|14.
|Неман
|30
|7
|8
|15
|21:36
|-15
|29
|15.
|Белшина
|30
|5
|10
|15
|34:45
|-11
|25
|16.
|Гранит
|30
|5
|10
|15
|20:56
|-36
|25