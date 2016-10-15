Введите ваш ник на сайте

Торпедо-БелАЗ - Неман

15.10.2016, Суббота, 17:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 25 тур Торпедо-БелАЗ - Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
10 тур
4 июня, суббота 18:30 Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
6 тур
16 мая, суббота 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
5 тур
26 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
5 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 19:15 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
...
  • Читайте нас: 