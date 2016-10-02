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Витебск - Динамо

02.10.2016, Воскресенье, 16:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 24 тур Витебск - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
9 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Динамо 0:0 Витебск
7 тур
23 мая, суббота 15:00 Витебск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Витебск
22 тур
20 августа, суббота 18:00 Динамо 2:2 Витебск
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Витебск 1:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Витебск
17 тур
27 июня, воскресенье 20:00 Витебск 3:1 Динамо
6 тур
28 апреля, среда 18:30 Динамо 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 19:30 Витебск 2:3 Динамо
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо 2:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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