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Витебск - БАТЭ

19.11.2016, Суббота, 14:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 29 тур Витебск - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
14 тур
25 июня, суббота 21:00 БАТЭ 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
16 октября, пятница 19:00 Витебск 0:2 БАТЭ
10 тур
18 июня, четверг 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
27 октября, четверг 19:00 БАТЭ 2:2 Витебск
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 БАТЭ
8 тур
7 мая, суббота 17:00 БАТЭ 4:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 21:30 Витебск 1:6 БАТЭ
18 тур
3 июля, суббота 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
24 сентября, четверг 20:00 БАТЭ 3:1 Витебск
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Витебск 0:2 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
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