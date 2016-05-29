Введите ваш ник на сайте

Сахалин - Якутия

29.05.2016, Воскресенье, 09:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур Сахалин - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
4 тур
25 октября, воскресенье 09:00 Сахалин 2:2 Якутия
18 тур
12 октября, понедельник 12:00 Якутия 1:1 Сахалин
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
25 тур
13 мая, вторник 10:00 Сахалин 1:2 Якутия
15 тур
2 октября, среда 12:30 Якутия 0:3 Сахалин
5 тур
14 августа, среда 11:30 Сахалин 1:0 Якутия
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
30 июля, вторник 11:30 Сахалин 1:1
(2:4)п		 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 10:00 Якутия 1:0 Сахалин
17 тур
8 октября, понедельник 09:00 Сахалин 0:0 Якутия
7 тур
17 августа, пятница 13:00 Якутия 1:0 Сахалин
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
34 тур
22 октября, суббота 10:00 Сахалин 2:0 Якутия
24 тур
31 августа, среда 13:00 Якутия 1:1 Сахалин
6 тур
18 мая, среда 00:00 Сахалин 1:0 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Смена К-А 24 14 7 3 45:25 +20 49
2. Сахалин 24 14 6 4 40:17 +23 48
3. Чита 24 9 7 8 30:25 +5 34
4. Динамо Брл 24 7 10 7 33:29 +4 31
5. Иртыш 24 7 10 7 25:23 +2 31
6. Томь-2 24 7 7 10 29:35 -6 28
7. Сибирь-2 24 7 5 12 29:42 -13 26
8. Якутия 24 6 7 11 38:49 -11 25
9. Новокузнецк 24 5 5 14 24:48 -24 20
...
  • Читайте нас: 