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Расписание матчей
Марсель - Твенте
Марсель - Твенте: обзор матча 19 февраля 2009
Марсель
19.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
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Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
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Марсель
4 : 3
25.10.2026
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Штурм
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22.10.2026
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