Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лех - Удинезе
Лех - Удинезе: обзор матча 19 февраля 2009
Лех
19.02.2009, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Удинезе
83'
Э. Ренхифо
85'
М. Арболеда
51'
Ф. Квальярелла
56'
М. Арболеда (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лех - Удинезе
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:2!
М. Арболеда
Пас отдал
Р. Муравски
ГОЛ! 1:2!
Э. Ренхифо
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
К. Ободо
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Т. Бандровски
️️️️
Я. Вильк
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Арболеда
Пас отдал
Д. Паскуале
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Г. Д'Агостино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
3
Иван Джурджевич
ВР
27
Иван Турина
ВР
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛВ
21
Димитрие Иньяч
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
14
Семир Стилич
АП
83
Эрнан Ренхифо
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
12
Давид Кухарски
ЦЗ
20
Златко Таневски
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
2-2-2-2
3
Джурджевич
5
Арболеда
22
Войтковяк
21
Иньяч
15
Муравски
16
Вильк
14
Стилич
9
Левандовски
83
Ренхифо
3-2-3-2
1
Ханданович
22
Исла
35
Кода
6
Домицци
25
Сапата
26
Паскуале
10
Д'Агостино
88
Инлер
27
Асамоа
4
Санчес
27
Квальярелла
16
Вильк
6
Бандровски
6
Бандровски
16
Вильк
4
Санчес
3
Пепе
3
Пепе
4
Санчес
22
Исла
10
Ободо
10
Ободо
22
Исла
Остались в запасе
Лех
Удинезе
12
Давид Кухарски
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
20
Златко Таневски
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
Главный тренер
Францишек Смуда
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Давид Кухарски
ЦЗ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
20
Златко Таневски
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лех - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Антон Генов
(Габрово)
Помощники судьи:
Никола Джуганский
Николай Ангелов (оба - Болгария)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
Городской стадион
Новости команд
Все
Лех
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Леха» и «Сандерленда» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+