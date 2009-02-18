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Расписание матчей
НЕК - Гамбург
НЕК - Гамбург: обзор матча 18 февраля 2009
НЕК
18.02.2009, среда, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча НЕК - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
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Айнтрахт
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Падерборн
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24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
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Штутгарт
Информация о матче
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