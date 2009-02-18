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Расписание матчей
Вердер - Милан
Вердер - Милан: обзор матча 18 февраля 2009
Вердер
18.02.2009, среда, 22:35
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Милан
84'
Диего
36'
Ф. Индзаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Милан
+3
Желтая карточка
Д. Фавалли
+1
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
Роналдиньо
Травма
М. Амброзини
Замена
М. Янкуловски
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
Диего
ГОЛ! 1:1!
Диего
Пас отдал
У. Алмейда
Замена
М. Харник
️️️️
К. Фритц
Замена
Д. Йенсен
️️️️
О. Бауманн
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 0:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
10
Диего
ЦП
10
Месут Озил
АП
6
Александрос Циолис
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Милан
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
4-2-1-2
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
10
Диего
6
Циолис
10
Озил
9
Алмейда
14
Писарро
4-3-2-1
23
Бонера
14
Сендерос
19
Фавалли
19
Дзамбротта
20
Фламини
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
9
Индзаги
1
Бауманн
7
Йенсен
7
Йенсен
1
Бауманн
8
Фритц
22
Харник
22
Харник
8
Фритц
10
Зеедорф
18
Янкуловски
18
Янкуловски
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
32
Бекхэм
32
Бекхэм
49
Роналдиньо
Остались в запасе
Вердер
Милан
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вердер - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Помощники судьи:
Дэвид Ричардсон
Джереми Симпсон (оба - Англия)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"Спорт" 00:10 (в записи)
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