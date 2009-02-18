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Расписание матчей
Ольборг - Депортиво
Ольборг - Депортиво: обзор матча 18 февраля 2009
Ольборг
18.02.2009, среда, 23:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ольборг - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
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Дания. Суперлига, 9 тур
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2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
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- : -
21.11.2026
Депортиво
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0 : 0
07.11.2026
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02.11.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
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