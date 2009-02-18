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Расписание матчей
Зенит - Штутгарт
Зенит - Штутгарт: обзор матча 18 февраля 2009
Зенит
18.02.2009, среда, 20:15
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Штутгарт
3'
С. Хусти
45+2'
А. Тимощук
15'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Штутгарт
Желтая карточка
А. Тимощук
+1
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Хусти
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ч. Марика
Замена
Ф. Текке
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Бока
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
И. Крижанац
ГОЛ! 2:1!
А. Тимощук
Пас отдал
А. Анюков
+2
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
М. Ланиг
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
Пас отдал
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛАЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПАЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ЦЗ
23
Людовик Маньин
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЦП
19
Роберто Хильберт
ЦП
13
Мартин Ланиг
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
2-3-4-1
16
Малафеев
4
Крижанац
15
Широков
25
Ширл
44
Тимощук
22
Анюков
9
Хусти
20
Семшов
18
Зырянов
10
Данни
88
Погребняк
3-4-2
13
Леманн
23
Маньин
23
Булахруз
35
Таски
13
Ланиг
0
Хитцльшпергер
19
Хильберт
28
Хедира
27
Гомес
19
Марика
9
Хусти
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Хусти
18
Зырянов
33
Текке
33
Текке
18
Зырянов
28
Хедира
15
Бока
15
Бока
28
Хедира
19
Марика
20
Шибер
20
Шибер
19
Марика
Остались в запасе
Зенит
Штутгарт
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Зенит - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Дж. Ф. Олде-Олтхоф (оба - Голландия)
Делегат:
Суне Хеллстремер (Швеция)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая)
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