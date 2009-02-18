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Расписание матчей
Олимпиакос - Сент-Этьен
Олимпиакос - Сент-Этьен: обзор матча 18 февраля 2009
Олимпиакос
18.02.2009, среда, 20:30
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
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