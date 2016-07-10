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Шахтер - Ордабасы

10.07.2016, Воскресенье, 14:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Шахтер - Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Ордабасы 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 12:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
2 тур
11 марта, среда 12:00 Шахтер 0:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Ордабасы 3:2 Шахтер
5 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
7 тур
19 апреля, суббота 14:00 Шахтер 3:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
3 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
19 июля, пятница 16:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Ордабасы 0:1 Шахтер
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер 1:1 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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